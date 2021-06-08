"Зеленой" зоне карантина соответствует все больше областей

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона со значительным распространением COVID-19. Регионов, которые частично отвечают "зеленой" зоне карантина, стало 15, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Сейчас вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.