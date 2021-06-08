Региональная недвижимость стремительно дорожает

По регионам начала уверенно дорожать жилая недвижимость, сообщает UBR.

В среднем по крупным городам рост цены с начала года составил порядка 10-14%, рассказали эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ).

В Ровно аншлаг вокруг таунхаусов

К примеру, в Ровно недвижимость за первые пять месяцев 2021-го, в зависимости от сегмента, подорожала в среднем на 7-10%.

Несмотря на это, спрос на жилье стабильный, а на первичке он и вовсе растет – тут застройщиков и инвесторов выручают гибкие условия по кредитованию и рассрочкам.

Прежде всего раскупают одно- и двухкомнатные квартиры. На них приходится порядка половины всех сделок. Их приобретают как для личного проживания, так и под сдачу.

Около трети покупателей при этом интересуются квартирами комфорт- и бизнес-класса площадью 50-60 кв. м.

Одновременно с этим растет популярность коттеджей и таунхаусов площадью 70-100 кв. м – популярность такого жилья выросла на 15%, и эта тенденция продержится как минимум до конца 2021, прогнозируют эксперты.

Ивано-Франковск утопает в новостроях

Активно застраивают и Ивано-Франковск. Тут спрос на новостройки в 1,5 раза выше, чем на квартиры в старом жилом фонде, отмечают риелторы.

По оценкам АСНУ, за последние три года в этом городе количество новостроек выросла более чем на 50%.

Рост цен не обошел стороной и здешний рынок – с начала года стоимость жилья в новостройках Ивано-Франковска выросла в среднем на 10-15%.

Подорожание обусловлено прежде всего увеличением себестоимости строительства и использованием новых инновационных технологий в строительстве домов, отмечают эксперты.

Только с начала года строительные материалы выросли в цене в среднем на 7-10%, а строительно-монтажные работы – до 15-18%.

К тому же рынок весьма остро ощущает дефицит в квалифицированных кадрах. Поэтому застройщики вынуждены прилагать все усилия, чтобы избежать оттока работников.

На "вторичке" тоже не все гладко. Сейчас тут наблюдается большая нехватка предложения в бюджетном сегменте (малогабаритные квартиры), что привело к росту цен в среднем на 5-10% в зависимости от локации и состояния дома.

По прогнозам риелторов, стоимость квартир к 2022 году может вырасти минимум на 10% на "первичке" и на 5% на вторичном рынке.

В Сумах напряженка с большими новыми квартирами

Одним из городов, где цены на недвижимость выросли с начала года больше всего, оказались Сумы. Тут жилье в новостроях и на вторичном рынке подорожало в среднем на 15-18%.

Наибольшим спросом в этом городе также пользуются "однушки" – на них приходится порядка 40% спроса как на первичном, так и на вторичном рынке.

Понемногу набирает популярность и более просторное жилье с двумя-тремя спальнями площадью от 65 кв. м. В новых домах такого жилья немного, поэтому в основном их находят в старом жилом фонде.

При этом цена "трешки" на "вторичке" почти такая же, как и на "однушку" в новострое.

Цены продолжат рост

Стоимость жилья и дальше продолжит расти, считают риелторы. К концу года его стоимость может увеличиться минимум на 3-5% на вторичном рынке, и до 7% – "на первичке".

Вырастет и спрос на квартиры. Причем по обоим сегментам на 20-30%, прогнозируют эксперты. Это в свою очередь вынудит застройщиков и владельцев старого жилого фонда повысить цены.