Нидерланды - Украина: расписание трансляций матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 13 июня, стартует на чемпионате Евро-2020. В первой игре группы С подопечные Шевченко встретятся с фаворитами квартета Нидерландами, сообщает Обозреватель.

Поединок пройдет на поле стадиона "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Андрей Шевченко

Увидеть старт "жнлто-синих" на первенстве континента можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Также прямой эфир из столицы Нидерландов проведет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, игру покажут российский федеральный Первый канал, а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Андрей Ярмоленко.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена 26 футболистов, которые вошли в заявку команды на Евро-2020. В список неожиданно вошел 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

Заявка сборной Украины. Источник: Telegram-канал "Бей-беги"

Накануне старта на чемпионате украинцы провели три спарринга, в которых добыли две победы. Еще одна встреча завершилась вничью.

Кроме Нидерландов соперниками "желто-синих" в группе С Евро-2020 станут Северная Македония и Австрия.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Группы Евро-200.

Расписание группового этапа Евро-2020.