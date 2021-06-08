Кличко готов вернуться в ринг: только посмотрите

Владимир Кличко еще официально не подтвердил возобновление карьеры, но опубликовал такое фото, после просмотра которого очевидно: он готов к камбэку, время пришло, сообщает Сегодня.

У 45-летнего боксера не оказалось поблизости турника – и чтобы подтянуться, он в высоком прыжке схватился за ступеньки расположенной рядом с ним деревянной лестницы. Получилось очень эффектно!

"Проявите творческий подход! Вы можете тренироваться, чтобы оставаться в форме, везде – если хочешь достигнуть своих целей, тебе нужно работать ради этого и найти свой путь! Так что начни использовать окружающую среду как собственную площадку для фитнеса" , – написал в Instagram Владимир Кличко.

"Осторожно, не поломай ступеньки!"

"Давай, чемп!"

"Видно, что готов побить рекорд Джорджа Формана"

"Возвращайся в ринг и надери задницу всем – Джошуа, Фьюри и Уайлдеру. Ты это можешь!" – пишут в комментариях под фото Владимира его фолловеры

Мы уже писали, почему Кличко хочет вернуться на ринг. Владимиру не дает покоя рекорд легендарного Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Кличко-младшему сейчас 45 лет и 3 месяца.

Кстати, ранее уже прозвучало имя первого соперника Кличко после камбэка. Ответить за "оторванную" голову Владимира согласился 49-летний Шеннон Бриггс.