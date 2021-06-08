НБУ приостановил лицензии ряду ломбардов и финкомпаний

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг применил меры воздействия к 36 компаниям, сообщает UBR.

Это связано с нарушениями за непредставление отчетности по итогам первого квартала 2021 года. Компании не устранили нарушения до июня, поэтому лишись лицензий на определенные виды деятельности. Такие решения Национального банка вступили в силу 7 июня 2021 года, сказано на сайте регулятора.

Четырем лизингодателям временно остановлено лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на оказание услуг по финансовому лизингу.

Также 13 ломбардам временно остановлено лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме того, 19 финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг.

"С сегодняшнего дня и до даты устранения нарушений указанные компании теряют право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг, а также договоры, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам" , – уточнили в НБУ.

В то же время они должны выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам. При этом компании имеют право устранить нарушения до 30 июня 2021 года.