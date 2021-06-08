В Донецкой области обнаружили схрон снайпера "ДНР"

В Донецкой области обнаружили схрон снайпера "ДНР"
Фото: Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины нашла в Донецкой области арсенал, принадлежавший снайперу боевиков "ДНР".﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Деловая столица.

"Боевик с 2015 года находится в батальоне "Восток". Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории России и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против Вооруженных сил Украины", — говорят в ведомстве.

Правоохранители провели обыск во дворе дачи в Покровском районе, которую ранее посещал боевик. Там был закопан тайник с оружием и боеприпасами, среди которых:

  • автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;
  • гранатометный выстрел РПГ-18;
  • гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка";
  • 2 тротиловые шашки общим весом 600 г
  • 5 дымовых шашек;
  • 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;
  • более 2,5 тыс. патронов различного калибра;
  • 23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия калибром 50 мм;
  • 3 электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатку направили на экспертизу.

Правоохранители провели обыск во дворе дачи боевика
Правоохранители провели обыск во дворе дачи боевика

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