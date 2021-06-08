Под Днепром заметили необычный смерч в небе (фото)

В городе Покров Днепропетровской области сняли на фото необычный смерч, который крутился в небе, но земли не достигал, сообщает РБК-Украина.

Смерч сняли на фото в понедельник, 7 июня. Обычно смерч возникает в небе и достигает земли, но это явление наблюдалось только в небе.

Смерч в Покрове (facebook.com/ordzhocity)

Вероятнее всего, жители города увидели погодный феномен под названием "лэндспаут". Эксперты говорят, что такой смерч случается нечасто, а в объективы камер попадает еще реже.

Смерч в Днепропетровской области (facebook.com/ordzhocity)

Лэндспаут (Landspout) представляют собой тип смерча, который образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутился в небе, но до земли не достает.

Ученые говорят, что смерчи возникают вследствие перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха.

Жители города пишут, что смерч их озадачил, но выглядело явление красиво:

"Сразу были крылья ангела, фото не показывает", - пишет подписчик группы.