В Украине стартуют продажи нового городского кроссовера

На автомобильном рынке появился новый городской кроссовер-трендсеттер. В Украине стартуют продажи нового кроссовера HAVAL JOLION, который обладает смарт-конфигурацией, самой длинной в своем классе колесной базой (2700 мм), а также одним из наиболее прочных кузовов в своем классе (доля высокопрочной стали составляет 73, сообщает Autoconsulting.

В базовой версии Comfort c 1.5-литровым бензиновым двигателем и 6MТ модель можно приобрести по цене от 517 244 грн., при этом при предварительном заказе выгода составляет 20 000 грн. Являясь одним из самых доступных интеллектуальных кроссоверов в своем классе, HAVAL JOLION применяет функции автономного вождения уровня L2, а также предлагает пользователю самые современные технологии комфорта и безопасности.

«HAVAL JOLION – концептуально новая модель GWM, ориентированная на молодых пользователей, которые следят за автомобильной модой и ценят инновационные технологии. Данный SUV обладает всеми преимуществами для того, чтобы стать молодежным мейнстримом. Среди них – модный дизайн, технологичный кокпит, а также интеллектуальное вождение. – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании-импортера автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине. Реализуя новейшие системы помощи водителю, HAVAL JOLION является настоящим городским кроссовером-трендсеттером, который создает инновационный опыт автономного вождения уровня L2».

Яркий и авангардный, HAVAL JOLION обладает классным внешним видом, который создает хорошее настроение и меняет жизнь к лучшему. Стильные 18-дюймовые легкосплавные диски, LED-оптика головного света, динамичная боковая линия, спортивная посадка – в этот автомобиль невозможно не влюбиться с первого взгляда. Оказавшись за рулем JOLION, Вы откроете для себя мир будущего, наполненный самыми современными технологиями, такими как проекционный дисплей W-HUD, беспроводная зарядка, 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы, поддержка Apple Carplay и Android Auto и 7-дюймовый экран цифровой панели приборов. Благодаря длинной колесной базе 2700 мм JOLION обеспечивает комфортабельное внутреннее пространство с эргономическими сидениями, множеством места для хранения вещей, выходами USB, а также большим багажным отделением для различных круизных целей.

Модель создана на новейшей высокоинтеллектуальной модульной платформе L.E.M.O.N., которая благодаря облегченному весу обеспечивает улучшенную маневренность, более высокий уровень безопасности и комфорта. Главной особенностью новинки является смарт-конфигурация. Обьединяя камеру кругового обзора 360, автоматический паркинг, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в центре полосы движения, а также систему помощи при движении в пробке, JOLION предлагает пользователю новый опыт автономного вождения уровня L2. Применяя множество инновационных систем активной защиты таких, как система экстренного торможения (AEB), система контроля дистанции спереди (FCW), система предупреждения столкновения и препятствия сзади (RCW), мониторинг слепых зон, интеллектуальное управление в поворотах и система распознавания дорожных знаков (TSR), JOLION устанавливает новый тренд интеллектуальной безопасности в своем классе.

В Украине автомобиль предлагается в 4-х комплектациях, с передним или полным приводом, 1.5-литровым бензиновым двигателем (143 л.с.) в паре с 6МТ или 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT мокрого типа с двойным сцеплением на выбор. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 000 км пробега.