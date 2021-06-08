Вирастюк продал семейный автомобиль: что за машина

Член партии "Слуга народа", актер и тяжеловес Василий Вирастюк продал свой семейный минивэн Toyota Sienna. На вторичном рынке средняя цена на такую модель около 48 000 долларов, что в эквиваленте более 1 300 000 гривен, сообщает Обозреватель.

О продаже он написал на своей странице в Facebook﻿. В комментариях Вирастюк рассказал, что машина была "комфортная, надежная, и особо не привередливая (если свежая)".

Василий Вирастюк продал свою Toyota Sienna. Источник: Василий Вирастюк

Он отметил, что у него уже сложилась традиция, каждый раз при продаже авто, делать соответствующее фото. Ранее он продал внедорожник Cadillac и еще один минивэн Mercedes-Benz Viano.

"Сложилась такая традиция, каждый раз как продаю свой Б/У автомобиль, делаю фото. Теперь очередь моего семейного Toyota Sienna. Пусть верой и правдой служит, будет надежным другом, и приносит радость и другой счастливой семье" , – написал Вирастюк.

Ранее тяжеловес продал внедорожник Cadillac. Источник: Василий Вирастюк

Минивэн Mercedes-Benz Viano, который также был у Вирастюка. Источник: Василий Вирастюк

Также он рассказал, что ищет новое авто. Спортсмен хочет приобрести себе большой, подержанный автомобиль американского или японского производства и уже торговался за несколько машин из США.