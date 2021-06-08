Ольга Сумская показала образ на поле: эффектные фото

Известная украинская актриса Ольга Сумская недавно с коллегами посетила Донбасс с театральным спектаклем. Заодно звезды прогулялись по полям, а также сделали красивые фото, сообщает 24Канал.

Знаменитость позировала перед камерой среди желтого цветения рапса, поэтому фотографии получились очень эффектные. Улыбающаяся Ольга Сумская для прогулки выбрала черную кофточку и большой стильный кардиган с красными вставками.

Актриса распустила и выровняла длинные белокурые волосы, а на лице сделала роскошный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнула малиновой матовой помадой.