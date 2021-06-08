Готовы ли украинцы поддержать баллотирование Зеленского на второй срок

Более 50% граждан Украины не поддерживают идею о баллотировании действующего президента Владимира Зеленского на второй срок, сообщает Деловая столица.

Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирования Зеленского на второй срок. При этом 37% респондентов поддерживают баллотирования на второй срок, не поддерживают — 54,5%.

Исследование проводил КМИС 27 мая — 1 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Погрешность не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких до 5%.