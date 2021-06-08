Ребров официально представлен в качестве главного тренера

Клуб "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов провел презентацию украинского тренера Сергея Реброва, о назначении которого было объявлено 6 июня, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт﻿ "Аль-Айна".

Спортивный директор клуба из ОАЭ Дэвид Платт подчеркнул:

"Мы очень рады приветствовать Сергея в" Аль-Айне". Он проявил большой энтузиазм на этапе переговоров. Сергей не только обладает огромным опытом мирового уровня, но и после перехода на тренерскую работу уже доказал, что является победителем и как тренер. Он выиграл множество титулов, и мы уверены, что у него есть ДНК, необходимая для работы главным тренером "Аль-Айна".

"Мы надеемся, что Ребров сыграет огромную роль в продвижении клуба вперед" , - добавил Платт.

фото twitter.com/alainfcae

В прошлом сезоне "Аль-Айн" финишировал на 6-м месте в чемпионате ОАЭ. Клуб является 13-кратным чемпионом страны.

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