Renault рассказала о спросе на популярный Duster

Кроссовер Duster празднует коммерческий успех: как рассказали в концерне Рено, на днях на самый главный рынок Европы – Германия – получил двухсоттысячный по счету экземпляр бюджетного кроссовера, сообщает АвтоПортал.

По случаю столь важной вехи в истории модели французы рассказали о спросе на Дастер во всем мире.

Производство Рено Дастер

Двухсоттысячный Дастер для Германии был выпущен на заводе Dacia Mioveni в Румынии: это же предприятие недавно отпраздновало выпуск двухмиллионного Duster. Как подчеркнули в Renault Group, 93% выпущенных на этой площадке кроссов имели логотипы Dacia, остальные же – Renault. Кстати, эти 7% относятся и к Украине: в нашей стране Дастер продается именно под лого материнской компании.

Завод Dacia Mioveni ежедневно выпускает около 930 Дастеров, 90% из которых идут на экспорт, остальные же предназначены для внутреннего рынка. Поставляют машину из Румынии в 44 страны.

Но вернемся к более свежим данным, которые посвящены больше раскрытию глобального аспекта.

Впервые Дастер появился на рынке (в том числе, немецком) в 2010 году, в 2017-м вышло уже второе поколение модели. С тех пор по всей планете было реализовано 1,9 млн таких кроссоверов.

В 2011, спустя год после выхода Dacia Duster для Европы, этот же автомобиль дебютировал под маркой Renault. Такую версию продают не только в Украине, но и странах Латинской Америки и Африки, а также в России и Индии.

Сейчас популярный SUV представлен в 100 странах мира. Кроме Румынии, он также выпускается в Бразилии, Колумбии, России и Индии.

Duster 2021

Дабы закрепить сильные позиции на рынке, Renault/Dacia готовят обновленную версию Дастера второго поколения – ее покажут уже 22 июня, а в продажу запустят осенью. Помимо визуальных изменений (подретушированная решетка радиатора, бамперы, другая передняя и задняя оптика, а также новые легкосплавные диски) обновленный Дастер получит более широкую цветовую гамму (вариантов окраса кузова), модернизированный интерьер (новая информационно-развлекательна система, улучшенные материалы отделки), а также с более богатый выбор версий. А именно, в линейке спецификаций пророчат появление бензинового полноприводного варианта (с двигателем TCe150). Сейчас же с системой 4х4 можно купить лишь дизельный Дастер.