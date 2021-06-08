В натуральном соке обнаружили «ключ к долголетию»

Основу рациона должны составлять овощи и фрукты, но иногда полезнее пить соки на основе этих продуктов. Сок из тыквы содержит витамин C , витамин E , калий , биотин , различные аминокислоты, бета-каротин, витамины семейства B, кальций , магний , железо и натуральные сахара, сообщает Оrganicfacts.

Эксперты рассказали, что в рацион нужно включать тыквенный сок, потому что он положительно действует на все системы организма.

Сердце

В составе тыквенного сока есть мощные антиоксидантные вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, уменьшая отложение "вредного" холестерина. Такой сок обладает способностью снижать артериальное давление, предотвращая развитие сердечных проблем.

Пищеварение

В этом напитке есть много пищевых волокон, которые стимулируют пищеварительную систему. Клетчатка помогает нормализовать баланс микрофлоры кишечника.

Лечит тошноту

Беременным женщинам он помогает от тошноты. Утреннее недомогание в тот или иной момент поражает почти всех беременных женщин, но тыквенный сок может быстро успокоить желудок, восстановить баланс кислоты и успокоить нервы.

Воспаления

Некоторые из активных ингредиентов тыквенного сока обладают противоартритным действием, что означает, что они могут уменьшить воспаление, отек и боль, связанные с артритом.

Иммунитет

В тыквенном соке содержится много витамина С, который необходим нашему организму для укрепления иммунной системы. Этот витамин действует как антиоксидант. Согласно научным исследованиям, он снижает окислительный стресс.

Детоксикация

Напиток на основе тыквы также улучшает работу почек и печени. Он стимулирует детоксикацию — выводит из организма токсины, шлаки и опасные вещества.

Исследователи рекомендуют людям, страдающим ревматоидным артритом, выпивать каждое утро по 1 стакану этого напитка.