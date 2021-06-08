Суд запретил налагать арест на средства УЗ в банках

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление "Укрзализныци" об обеспечении иска и остановил действие постановления Государственной исполнительной службы от 6 мая 2021 года об аресте средств УЗ, сообщает Finbalance.

Суд также запретил "любым банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование (арест) денежных средств АО "Украинская железная дорога ", и выполнения постановления Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 6 мая 2021 об аресте средств должника, вынесенного в рамках исполнительного производства №65323614, что входит в состав сводного исполнительного производства №65365075".

"Постановление подлежит немедленному исполнению согласно ч. 1 статьи 156 КАС Украины" , - добавили в суде.

Согласно решению суда, с целью защиты интересов УЗ "следует принять меры к обеспечению искового заявления, заключающиеся в остановке действия постановлений от 6 мая 2021 года об аресте средств и взыскании исполнительного сбора, а также запретить банковским учреждениям выполнять постановление об аресте средств АО"Укразализныця" от 6 мая 2021 года".

По данным ГИС, текущий статус соответствующего исполнительного производства №65323614 - "остановлено".