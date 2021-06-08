Украину признали самой доступной страной для путешествий на автомобиле

Украину признали самой доступной страной для путешествий на автомобиле

Украина возглавила рейтинг туристической поисковой системы как самая доступная страна для путешествий на авто, сообщает УНИАН.

В процессе исследования были проанализированы 31 страна Европы по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности, отмечается на сайте Momondo.

Рейтинг был составлен на основе 17 различных факторов.

Так, Украина заняла первое место в рейтинге стран с самым доступным ценам. Оказалось, что в Украине доступные цены на топливо, жилье и парковку.

В этой категории вслед за Украиной идут Литва, Россия, Польша и Румыния. Вместе с тем Украина имеет самый высокий показатель загруженности дорог - 44%.

Наименьший этот показатель в Португалии и Словении - по 17%. Также в Украине самый низкий показатель качества дорог - 2,4, тогда как Швейцария имеет 6,3 (где 1 - это низкое качество дорог, а 7 - высокое).

В целом, лучшей страной для автомобильной поездки в Европе стала Португалия, которая получила высокие оценки за качество дорог, привлекательность природы и количество достопримечательностей, а также цены на аренду авто и почти отсутствие пробок на дороге.

Второй стала Испания. А третье место досталось Люксембургу благодаря его удивительной природе и достопримечательностям. Также там приемлемые цены на прокат авто, проживание и горючее, бесплатные дороги.

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