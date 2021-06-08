Гончаренко: Украина должна завести уголовное дело на Лукашенко
Политик Алексей Гончаренко считает, что Украина должна открыть уголовное производство против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом он заявил у себя в Телеграм-канале.
Он напомнил, что представители "ЛНР" выехали в Минск для допроса основателя канала NEXTA Романа Протасевича.
"Террористы грозят ему расстрелом с участием в войне на стороне Украины! В случае, если сумасшедший диктатор Лукашенко допустит террористов к Протасевичу, или еще хуже, позволит экстрадировать на оккупированные территории, это де-факто будет означать признание террористов", — считает Гончаренко.
По его мнению, украинские власти должны отреагировать на подобное
:
"максимально жестко"
- полным прекращением любых дипломатических отношений с режимом Лукашенко, кроме вопросов политзаключенных и беженцев;
- возбуждением уголовного дела против Лукашенко за сотрудничество с террористами;
- подготовкой к абсолютному прекращению торгово-экономических отношений (до полной блокады Белоруссии).
Гончаренко отметил, что члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" уже почти год все время говорят о том, что
"с Лукашенко пора прекращать игры".
"Он кровавый диктатор, который несет опасность не только собственному народу, но и нам и всему цивилизованному миру. Дальше тянуть некуда. Нужны жесткие действия! Слава Украине! Жыве Беларусь!" — подытожил политик.