Умер полуфиналист чемпионата мира по футболу

Бывший полузащитник сборной Кореи по футболу Ю Сан Чхоль скончался в Сеуле на 50-м году жизни от рака поджелудочной железы, информирует телеканал KBS. Болезнь у него была диагностирована в октябре 2019 года, сообщает Сегодня.

Ю Сан Чхоль провел 122 матча за национальную команду, в которых забил 18 голов. В составе сборной Кореи он дошел до полуфинала домашнего чемпионата мира 2002 года. На этой стадии команда проиграла Германии со счетом 0:1, а в матче за третье место Корея уступила Турции (2:3).

Гол Ю Сан Чхоля на ЧМ-2002 в ворота Польши. Фото – Reuters

Кроме того, Ю Сан Чхоль дважды становился чемпионом Кореи и дважды – Японии. Он завершил карьеру игрока в 2006 году, после чего работал тренером.

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