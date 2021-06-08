Клоун никогда бы не объявил войну – Арестович о Зеленском

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью поделился своим мнением о деятельности президента Украины, Владимира Зеленского, сообщает Телеграф.

По его мнению, те, "кто называют Зеленского клоуном, очень сильно ошибаются в своем суждении".

"Дело в том, что это уже поняли в России и через год примерно окончательно поймет Запад и наша внутренняя оппозиция. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно "ворам в законе" и одновременно Путину.

Это надо яйца иметь, понимаете? Он способен на поступки. По моим оценкам он перешел уже красную линию, за которой невозврат, потому что он такому количеству людей перешел их интересы, что речь уже может пойти о физической ликвидации, если не сейчас, то потом. Потому что те люди не прощают таких вещей. Он же не всю жизнь будет президентом, правильно? И как его не охраняй, надо будет прятать семью, родителей. Вы думаете, он этого не понимает"?, - говорит Арестович.

Спикер ТКГ также добавил, что "Зеленский пошел на это все ради Украины". По мнению Арестовича, президент реально хочет поменять страну.

"Он очень смелый, решительный человек. Он человек глубоко порядочный, он считал, что договора надо выполнять и нормальные люди не воюют, а договариваются. Это означает лишь одно – если его обмануть в этих добрых чувствах, то тем злее он станет. Очень скоро и Запад, и внутренняя оппозиция поймут, что клоун здесь кто угодно, но только не Зеленский", - отметил политик.