В Польше хотят встретиться с Байденом раньше Путина из-за "СП-2"

Польша настаивает на проведении консультаций между своими высокопоставленными чиновниками и американским президентом Джо Байденом из-за беспокойства, связанного с газопроводом "Северный поток-2, сообщает Лента.Ру.

Увидеться с Байденом планируют раньше, чем это сделает российский президент Владимир Путин на саммите 16 июня. По словам источников, в Варшаве недовольны тем, что американский лидер фактически пренебрег консультациями с партнерами из Европы. В частности, Польша считает важным обсудить "Северный поток-2".

"Американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода. Но возможностей для консультаций было много" , — говорится в сообщении.

Опасения Польши по поводу того, что завершение проекта угрожает Евросоюзу, звучали еще в мае. В республике опасаются, что после запуска газопровода Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к влиянию России на политику и экономику ЕС.