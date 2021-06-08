В Украине появился первый Bugatti Veyron

В Киеве на бульваре Леси Украины заметили Bugatti Veyron за 2,5 млн. долларов. Это впервые гиперкар появился на дорогах Украины, сообщает Обозреватель.

И модель оказалась очень эксклюзивной. Это лимитированная версия Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC (аббревиатура расшифровывается как World Record Convertible), которой создали всего 8 экземпляров.

Автомобиль посвящен мировому рекорда скорости для кабриолетов, который установили на Veyron – 409 км/ч. Он оснащен 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1200 лошадиных сил.

Судя по номерам, гиперкар в Украине пока не поставили на учет, но и неизвестно, будет ли владелец вообще это делать.

Также Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC имеет специальный спойлер на крыше, что уменьшает шум в салоне, новую систему полного привода и регулируемую подвеску, которая может настраиваться в трех различных положениях – Standart, Handling и Top Speed.

Bugatti с 2005 до 2015 года создала 450 экземпляров Veyron, 300 из которых были купе, а другие – родстеры. Обычная версия автомобиля выдает 1001 л.с., хотя ее двигатель такой же, как у Grand Sport Vitesse WRC. Максимальная скорость – 407 км/ч.

Гиперкар весит 2,2 тонны, но может набрать "сотню" всего за 2,6 секунды. Наверное, сейчас это самое быстрое авто в Украине и точно одно из самых дорогих.