В Украине начались продажи нового кроссовера HAVAL

В Украине стартуют продажи высокотехнологичной новинки HAVAL Н6 третьего поколения, интеллектуального SUV, который применяет систему экстренного торможения (АЕВ) во всех сценариях вождения, идентифицируя пешеходов, велосипедистов и препятствия на перекрестке. В официальной дилерской сети модель предлагается по цене от 691 418 грн, сообщает Autoconsulting.

Воплощая «Мощный драйв с L2», Н6 третьего поколения идет в ногу со временем и открывает новую автомобильную реальность. На первый план выходит обновленная мощность 2.0.-л. бензинового двигателя (204 л.с. и 320 Нм), свобода движения с полным приводом 4х4, а также усовершенствованный интеллект, который виртуозно реализует функции автономного вождения уровня L2.

«Н6 третьего поколения удивляет культурой Hi-tech пользователей по всему миру. Модель продолжает историю успеха своего предшественника, который неоднократно становился чемпионом продаж в сегменте SUV на автомобильном рынке Китая, а также входит в ТОП-10 самых продаваемых SUV в мире. Помимо отличной репутации, Н6 третьего поколения обладает смарт-конфигурацией, которая выгодно отличает модель от предшественника, поднимая ее на ступень выше с точки зрения комфорта и безопасности. – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании-импортера автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине. Н6 третьего поколения – это прыжок в будущее автомобилей. Благодаря высокой мощности и функциям автономного вождения уровня L2 новый Н6 станет примером, на который будут равняться другие».

Динамичный и спортивный Н6 уверенно движется в новую эру интеллектуальных внедорожников. Излучая жизненную силу и драйв, модель заметно изменилась внешне, получив новую решетку радиатора и выразительную LED-оптику матричного типа. Стильные акценты во внешнем облике модели расставляют 19-дюймовые колесные диски и элегантная скульптурная боковая линия, которая подчеркивает энергичный характер автомобиля. На борту Н6 Вас ожидает футуристический минимализм, который исключает излишние элементы дизайна интерьера, но при этом учитывает все новейшие технологии для обеспечения комфортабельной поездки. Проекционный дисплей W-HUD, беспроводная зарядка, 10.25-дюймовая цифровая панель приборов, большой 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы, а также поддержка Apple Carplay и Android Auto меняет аудиовизуальное восприятие во время вождения и обеспечивает качественно новый уровень инфотейтмента.

Созданный на новейшей высокоинтеллектуальной модульной платформе L.E.M.O.N., Н6 нового поколения воплощает абсолютно новую концепцию производства автомобилей и отличается более высоким уровнем безопасности и комфорта, а также улучшенной топливной эффективностью.

«Всестороняя защита и уровень автономного вождения L2 превращают автомобиль в настоящий гаджет. Н6 третьего поколения применяет систему экстренного торможения (АЕВ) в разных сценариях вождения, систему контроля дистанции спереди (FCW), а также систему предупреждения о столкновении и препятствии сзади (RCW). За рулем Н6 Вы сможете испытать удобство полностью автоматического паркинга, ощутите комфорт в городском трафике благодаря системе помощи при движении в заторе, а также во время движения по магистрали, используя интеллектуальный адаптивный круиз-контроль». – комментирует Борис Ткаленко .

Цена указана на модель Н6 третьего поколения в комплектации Comfort с 2.0-л. бензиновым двигателем, передним приводом и 7DCT.