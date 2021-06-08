Биткоин стал наименее привлекательным активом для хедж-фондов

Биткоин стал наименее привлекательным активом среди топ-менеджеров хедж-фондов и структур, удерживающих только длинные позиции. Об этом свидетельствуют данные опроса банка Goldman Sachs, сообщает ForkLog.

«В начале [прошлой] недели мы провели два круглых стола с участием 25 инвестиционных директоров из различных структур, ориентированных на долгосрочные стратегии, и хедж-фондов. Они предпочитают активы роста, при этом наименее привлекательный инструмент — биткоин», — цитирует издание стратега Goldman Sachs Тимоти Мо.

Наиболее и наименее привлекательные инвестиции среди CIO. Данные: Goldman Sachs, Bloomberg.

Помимо ориентированных на прирост капитала стратегий, которые используют более 50% участников опроса, CIO отдают предпочтение стоимостному инвестированию (30%) и сырьевым товарам (10%).

35% респондентов назвали первую криптовалюту наименее привлекательным активом для инвестиций. Вторую строчку антирейтинга заняли вложения в новые IPO (25%), третью — чувствительные к ставкам активы (20%).

Майский опрос Bank of America показал, что длинная позиция на биткоин пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров. В январе в ходе аналогичного исследования покупка цифрового золота обошла лонги по акциям технологических компаний.

Как сообщает журналист Колин Ву, после текущего снижения курса доходность инвестиций в первую криптовалюту с начала 2021 года составила всего 14% — это ниже, чем у Bloomberg Commodity Spot Index.