Беременная MamaRika очаровала новым фото в объятиях мужа

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) ожидает рождения первенца. Звезда в социальных сетях показывает как трогательные фото, так и рассказывает о периоде беременности в его лучших красках, сообщает 24Канал.

На днях артистка опубликовала новую фотографию на странице в инстаграме. MamaRika и Сергей Середа позировали перед камерой на траве в чувственных объятиях. Супруги были в нарядах похожих оттенков, поэтому их образы напоминали парные. Это делало снимок еще более особенным.

Юморист и будущий отец для съемки выбрал молочное худи и коричневую куртку. Зато MamaRika примерила шоколадное платье и длинный тренч. Певица распустила цветные волосы и уложила их элегантными локонами, а на лице сделала макияж. Она накрасила веки нюдовимы тенями и подчеркнула губы пудровой помадой.