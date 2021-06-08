Размер зрачков указывает на уровень интеллекта человека
Ученые объяснили, что диаметр зрачка является показателем активности области мозга под названием голубое пятно. Там высвобождается норадреналин, который регулирует процессы восприятия, внимания, обучения и памяти, сообщает 24Канал.
Как проводилось исследование:
- В исследование приняли участие 500 добровольцев и возрасте от 18 до 35 лет.
- Чтобы измерить размер зрачков в состоянии покоя, сначала исследователи зафиксировали, как зрачки отражают свет.
- После этого волонтерам дали пройти когнитивные тесты для определения уровня подвижного интеллекта. Это способность анализировать, логически мыслить и решать задачи за пределами предыдущего опыта.
- Кроме этого, ученых интересовало умение добровольцев концентрироваться на задаче, не отвлекаясь на помехи. Поэтому участникам предложили запомнить буквы, которые на несколько секунд появлялись на экране, пока в противоположном углу мерцала большая звездочка.
Выводы ученых
Люди с самыми широкими зрачками имели самые высокие баллы теста. Впрочем, к удивлению исследователей, они обнаружили и отрицательную связь между размером зрачка и возрастом – чем старше были добровольцы, тем более суженными были их зрачки.
Но когда ученые посортировали данные по возрасту, связь между диаметром зрачка и уровнем подвижного интеллекта сохранилась.
Ученые предполагают, что у людей с постоянно расширенными зрачками, даже в состоянии покоя, активность голубого пятна регулируется лучше. Вероятно, это и повышает когнитивные способности и функции мозга.