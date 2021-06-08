Резко упали цены на капусту и клубнику

В Украине цены на молодую капусту упали на 53% до 9-10 гривен/кг за последние 2 недели. В то же время клубника подешевела на 46% до 65-70 гривен/кг, сообщает Українські Новини.

"По мере того, как становится теплее на улице (хотя и с существенным опозданием), становятся дешевле сезонные овощи и фрукты, так как увеличивается их предложение. Рекордсменом по снижению цены за 2 последние недели была молодая капуста" , – отметила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Молодой картофель подешевел на 35% до 18-19 гривен/кг, а огурцы – на 19% до 16-17 гривен/кг.

В то же время цены на помидоры остаются на прежнем уровне и колеблются в диапазоне 34-55 гривен/кг, в зависимости от вида.

Литвин отметила, что предложение данного овоща пока незначительно, а снижение цены будет наблюдаться во второй половине июня - начале июля.

Кроме того, на начало июня цены на укроп снизились на 30% до 14-15 гривен/100 г, на зеленый лук - на 18% 14-15 гривен/100 г и на петрушку - на 15% до 15 -16 гривен/100 г.

Отмечается, что первые поставки клубники начались в середине мая, а по состоянию на 4 июня ее стоимость уменьшилась на 46% до 65-70 гривен/кг.

При этом недавно начались первые поставки черешни, но пока цена ее остается достаточно высокой - 100 - 150 гривен/кг, в зависимости от места совершения покупки.

По мнению Литвин, в ближайшей перспективе ожидается снижение цены на черешню, однако не кардинальное, поскольку значительные осадки в начале июня негативно влияют на качество ягоды.