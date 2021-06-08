Появились первые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич

Появились первые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич

В сети опубликовали первые кадры со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала в элегантном образе, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото разместили на странице в Instagram проекта. По словам Огневич, перед началом шоу она очень волновалась, но в результате реальность превзошла все ожидания.

Как рассказала певица, мужчины смогли ее удивить. Она отметила, что каждый участник харизматичный и интересный.

Злата Огневич в элегантном платье
Злата Огневич в элегантном платье. Источник: instagram.com/holostyakstb
"Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу", – поделилась впечатлениями от первой вечеринки "холостячка".

Съемки второго сезона уже стартовали
Съемки второго сезона уже стартовали. Источник: instagram.com/holostyakstb

Стоит отметить, что ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.

Ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник
Ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Источник: instagram.com/holostyakstb

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