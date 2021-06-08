Появились первые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич
В сети опубликовали первые кадры со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала в элегантном образе, сообщает Обозреватель.
Соответствующие фото разместили на странице в Instagram проекта. По словам Огневич, перед началом шоу она очень волновалась, но в результате реальность превзошла все ожидания.
Как рассказала певица, мужчины смогли ее удивить. Она отметила, что каждый участник харизматичный и интересный.
"Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу", – поделилась впечатлениями от первой вечеринки "холостячка".
Стоит отметить, что ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.