Появились первые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич

В сети опубликовали первые кадры со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала в элегантном образе, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото разместили на странице в Instagram проекта. По словам Огневич, перед началом шоу она очень волновалась, но в результате реальность превзошла все ожидания.

Как рассказала певица, мужчины смогли ее удивить. Она отметила, что каждый участник харизматичный и интересный.

Злата Огневич в элегантном платье. Источник: instagram.com/holostyakstb

"Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу" , – поделилась впечатлениями от первой вечеринки "холостячка".

Съемки второго сезона уже стартовали. Источник: instagram.com/holostyakstb

Стоит отметить, что ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.