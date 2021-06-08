В оккупированном Крыму "власть" откроет военный центр для детей

Оккупационные власти в Крыму под городом Саки намерены создать "военно-патриотический центр "Авангард". Орган оккупационной администрации "Совет министров" выделил землю под проект, сообщает РБК-Украина.

"Предлагается осуществить принятие из муниципальной собственности муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым в государственную собственность Республики Крым земельных участков с целью создания регионального круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" , - заявили оккупанты.

Под создание центра хотят выделать два соседствующих земельных участка. Один - площадью 6,2 гектара с видом разрешенного использования для "строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных заведений". Второй - площадью 3,9 гектара с видом разрешенного использования "спорт".