Байдена призвали встретиться с Зеленским до саммита с Путиным

Лидер Республиканской партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что президенту США Джо Байдену следует встретиться с президентом Владимиром Зеленским до саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Лига.net.

"Я призываю Байдена встретиться с Зеленским, чтобы еще раз заявить о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины перед саммитом с Путиным", – заявил Маккол.

Он также раскритиковал позицию администрации Байдена по строительству российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

"Неприемлемо, что наш стратегический партнер, Украина, узнал о постыдном решении отказаться от критических санкций против "Северного потока-2" через прессу, а не напрямую через администрацию Байдена. Президент США должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить трубопровод", – написал Маккол.

Республиканец считает, что запуск СП-2 сделает Украину более уязвимой перед агрессией России.