ФГВФЛ выставил на продажу активы на общую сумму 1,29 млрд грн

В течение недели 7-11 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1,29 млрд грн, сообщает БизнесЦензор.

Из них на 806,62 млн грн выставлены на продажу требования по выданным банками кредитам, а на сумму 44,2 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.

Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 25,68 млн грн, дебиторская задолженность перед банками – 15,19 млн грн.

В частности, на текущей неделе на продажу выставят активы:

ЧАО "АКБ "Капитал" – на 357,8 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 264,25 млн грн;

ЧАО "Златобанк" – на 254,61 млн грн;

АО "Мисто банк" – на 179,73 млн грн;

ЧАО "КБ "Премиум" – на 123,28 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – 89,48 млн грн;

Также в Фонде добавили, что запланирована продажа активов АО "Родовид Банк", АО "Банк Велес" и АО "Банк "Финансы и Кредит".