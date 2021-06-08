"Все подтверждает, что РФ поставила оружие", - Грозев о сбитом MH17

Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17, сообщает Deutsche Welle.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего) - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет) и убиты 298 человек", - подчеркнул журналист.

Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).

"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде" , - уверен Грозев.

По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается", - уверен собеседник .

Так, следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.

"РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных", - резюмировал расследователь.

В Нидерландах стартовали слушания по существу

В Нидерландах 7 июня, почти через семь лет после крушения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом, начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых. Заседание проходило в специальном помещении на территории амстердамского аэропорта Схипхол.

По версии обвинения, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит над зоной боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года сепаратистами российской ракетой из ЗРК "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство жертв - подданные Нидерландов, поэтому суд проходит в этой стране. Самолет следовал из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур.

Обвиняемые на суде отсутствовали

На суде не присутствовал ни один из обвиняемых. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

В Кремле судебный процесс по делу MH17 считают постановочным.