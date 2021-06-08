В Херсоне и Харькове из-за ливней затопило дороги

Во вторник, 8 июня, в Украине продолжают идти грозовые дожди. В некоторых городах, в частности в Харькове и Херсоне, ливневая канализация не справляется с количеством воды, сообщает Страна.ua.

Непогода﻿ привела к массовому затоплению дорог. Пользователи сети выкладывают в YouTube видеоролики с последствиями.

Во многих районах Херсона после сильного ливня образовались огромные лужи, улицы затопило. Как сообщается в подписи к видео, в городе существует острая проблема с отсутствием ливневок, каждый раз после сильного дождя затапливает целые микрорайоны.

На кадрах видны затопленные дороги, по которым едут автомобили и мотоциклы.

В Харькове наблюдается похожая ситуация, затоплены некоторые улицы, подтопления разного уровня произошли во многих районах города. Ливневая канализация не справляется с большим количеством воды.

Между тем в Харькове затопило не только дороги, но и подъезды. Жители дома на улице Тринклера выложили видео в сеть. На кадрах видно, как мужчина заходит в подъезд с ребенком на руках, при этом в подъезде он стоит по щиколотку в воде.

Напомним, 8 июня из-за ухудшения погодных условий и грозовых дождей спасатели объявили в Украине первый уровень опасности.