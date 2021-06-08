Во Львовской области обнаружили бразильский штамм коронавируса

8 июня главная эпидемиолог Львовской области и глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко рассказала, что у местного мужчины лабораторно подтвердили наличие бразильского штамма коронавируса. Симптомы болезни появились вскоре после того, как он приехал в Италию, сообщает 24Канал.

О недуге жителя Львовщины местным эпидемиологам сообщили в Центре общественного здоровья Киева. После этого на коронавирус протестировали людей, с которыми больной контактировал во Львове. В итоге они получили отрицательные результаты тестов.

"После обследования у него подтвердили бразильский штамм COVID-19. Лиц, с которыми кем он контактировал во Львове, обследовали и у них коронавирус не выявили, но вероятно, что инфицирование произошло внутри страны", – рассказала Наталья Тимко-Иванченко.

Ранее эпидемиолог подчеркивала, что если человечество начнет чаще мигрировать между странами, это может повлечь наступление четвертой волны коронавируса.