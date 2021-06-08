В Украине взлетел спрос на б/у авто из Кореи: стоит ли покупать

В Украине за последнее время стали очень популярными автомобили из Южной Кореи. Их выбирают за их качество и относительно недорогие цены, сообщает Обозреватель.

Эти машины также имеют несколько преимуществ над авто из США и Европы. Сайт рассказывает, в чем особенность этих автомобилей, как их можно приобрести и сколько они стоят в Украине.

Плюсы

Корейские автопроизводители, такие как Kia и Hyundai, делают автомобили для внутреннего рынка лучше, чем для других стран. Качество деталей, пластика, обшивки будет лучше, чем для машин на экспорт.

Еще одной особенностью корейского рынка является то, что там много уникальных моделей. В стране большой налог на иностранные автомобили, поэтому местные компании делают для своей страны особые машины. Оттуда можно заказать очень редкие авто, которые не найдешь на других рынках.

Также автомобили из Кореи в основном находятся в хорошем состоянии, без повреждений и с заводскими деталями. В этом их преимущество над автомобилями с США, которые часто привозят побитыми. Кроме того, корейцы тщательно следят за своими машинами и в стране очень хорошие дороги, поэтому с шасси все будет нормально. Благодаря этому не придется много тратить на ремонт авто.

Еще одной интересной особенностью является то, что многие автомобили из Кореи ездят на газу, поэтому сторонникам ГБО может это понравиться. Кроме того, есть много дизельных моделей, но конечно можно найти и бензиновые машины, электрокары и гибриды.

Минусы

Преимущество корейского рынка в его уникальности одновременно является и минусом. Вы редко найдете там машин от производителей из других стран, так как они там дорогие, даже если поддержанные. Поэтому придется ограничиваться имеющимся выбором Hyundai, Kia, SsanYong, Samsung и Daewoo.

Хотя автомобили из Кореи известны своим качеством, о их проверке также не стоит забывать. Распространенным явлением является скручивание пробега, хотя и в стране это незаконно, но умельцы все равно это делают. Особенно внимательными нужно быть с такси, которые часто к нам привозят, так как у них часто большой пробег и его могут свернуть.

Также минусом является долгое ожидание на автомобиль. Южная Корея расположена очень далеко от Украины и трансфер машины сюда происходит на корабле. Это может длиться от полутора месяца до полугода.

Плюсы и минусы автомобилей из Южной Кореи

Как приобрести

Купить автомобиль из Кореи можно на аукционах и у дилеров. Также есть специальные маркетплейсы, где продают машины сами владельцы. Из-за языка и обязательного сотрудничества с местным брокером разобраться самому, как это сделать, будет сложно, поэтому стоит обратиться к посреднику.

В стране есть много брокеров, которые даже знают русский язык, поэтому с ними можно будет контактировать. Хотя они тоже могут обмануть клиента, поэтому лучше сначала обратиться к доверенному посреднику.

Стоимость покупки

Цены на модели могут варьироваться. Например, можно будет найти автомобиль 2012 года за 3500 долларов. В то же время потратить придется еще в два раза больше. Для начала надо будет отдать 100-200 долларов корейском эксперту за проверку авто. Он осмотрит краску, двигатель и коробку передач. Также можно заказать отчет об истории машины, в котором расскажут о том, сколько было у нее собственников и использовали ли ее в такси, была ли она повреждена или утопленная.

Другие расходы пойдут на сам процесс приобретения и доставки в Украину. За оформление покупки в Южной Корее надо будет заплатить 100 долларов. Доставка в порт и погрузка на судно будет стоить 200 долларов. Разгрузка и услуги брокера – это почти 700 долларов. Транспортировка в Украину – минимум 1000 долларов. Растаможка будет стоить еще около 2000. Поставить на учет авто в Украине стоит еще около 100 долларов, и еще 500 придется заплатить посредникам.

Цены в Украине

Если вы хотите приобрести корейскую машину, но не хотите так долго ждать, то можете посмотреть на уже имеющиеся в Украине ввозимые авто. Кроме того, когда вы лично заказываете автомобиль из Кореи, то до конца не можете быть уверены, все ли с ним будет хорошо, а в Украине сможете уже лично все проверить.

Например, на сайте auto.ria корейский Volkswagen Passat 2013 года с пробегом 211 000 километров продают за 12 400 долларов. Также на сайте продается Kia Sorento 2017 года с 132 тыс. км пробега. Кроме того, на сайте есть много предложений, дешевле 4000 долларов. Среди них много Daewoo и авто от других местных марок, но их состояние соответствующее такой низкой цене.