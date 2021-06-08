Цены на бензин прекратили рост: стоимость топлива на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 8 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо также стабильны, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: