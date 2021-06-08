Новый Mercedes S-Class провалил тест на безопасность

Mercedes-Benz S-Class 2021 не лучшим образом проявил себя на так называемом лосином тесте. Большой седан не смог пройти испытание от испанского сайта km77 на отлично, сообщает АвтоПортал.

На тест взяли новый Mercedes-Benz S400d 4Matic с адаптивными амортизаторами и опционной пневмоподвеской, но без полноуправляемого шасси. Испытывали авто в спортивном режиме. Лучший результат седана – 74 км/ч.

Напомним, отличным показателем прохождения маневра по быстрому объезду препятствия является 77 км/ч и выше. На этой скорости Mercedes S-Class 2021 не смог удержать траекторию. Впрочем, испытатели утверждают, что версии с управляемыми задними колесами под силу пройти лосиный тест с лучшим результатом.