В Европе начинаются продажи обновленного гибрида от Bentley

В ближайшее время в Европе начнутся продажи обновленного гибридного Bentley Bentayga Hybrid. Ранее он появился в Китае и в США, сообщает Autonews.

Гибридная силовая установка обновленного Bentley Bentayga Hybrid по-прежнему состоит из 3,0 л двигателя V6 с турбонаддувом и электромотора. Общая мощность такой силовой установки составляет 443 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Общий запас хода у нового Bentayga Hybrid – 693 км, а на одной электротяге он проезжает 40 км (по циклу WLTP).

Обновленный Bentley Bentayga Hybrid в базовой комплектации стоит столько же, сколько и Bentayga V8. Покупателям предложат четырех- или пятиместную комплектации с широким набором дополнительных функций. К ним относятся спецификации Blackline и Styling.

Нужно отметить, что в Китае 45% продаж Bentley Bentayga приходится как раз на гибридную версию. То есть она пользуется хорошим спросом.