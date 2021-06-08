Китай первым в мире одобрил вакцину для детей от трех лет

Китай одобрил экстренное использование вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от трех лет, сообщает Слово и дело.

Пока не известно, когда маленькие дети смогут начать получать прививки. Компания завершила испытания вакцины на ранних стадиях у детей и подростков, результаты которых будут опубликованы в скором времени в научном журнале Lancet.

Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.

Напомним, китайские чиновники заявили, что намерены привить 70 процентов населения до конца этого года.