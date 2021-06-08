Советы врача: как зевать правильно и комфортно

Зевота помогает человеку расслабиться, успокоиться. Но если переусердствовать, во время зевоты может сместиться височно-челюстной сустав — он просто «вылетит» из паза (ямки), в котором расположен. Такие подвывихи часто стабилизируются сами собой — при попытке сомкнуть зубы сустав встает на место. Если же речь пойдет о вывихе, самому вернуть челюсть в физиологическое положение не удастся, нужно будет обращаться к специалисту, сообщает GreenPost.

Психотерапевт Леонид Морозов, член Ассоциации телесно-ориентированной терапии Украины заверил, что вывихнуть челюсть во время зевоты практически нереально. Основная техника безопасности во время зевоты — делать это медленно. Но если у человека хрустит челюсть, это свидетельствует о пребывании в «группе риска». Профилактикой в таком случае — как и других проявлениях появления челюстного блока — выступают несколько простых упражнений.

Упражнение 1. Вставьте вертикально косточки трех пальцев (если трудно, двух) между зубами. Через некоторое время вы почувствуете зоны напряжения, а возможно, и расслабление.

Упражнение 2. Опускайте на вдохе нижнюю челюсть, придерживая ее снизу тыльной стороной одной или двух ладоней. Делайте это плавно, не спеша, прислушиваясь к ощущениям.

Упражнение 3. Сделайте круговые движения языком за губами.

Упражнение 4. Попробуйте сделать круговые движения нижней челюстью.

Упражнение 5. К упражнению 4 добавьте круговое движение глазами.

«Это может выглядеть несколько специфично, но при выполнении вы почувствуете расслабление», — говорит Леонид Морозов .

Психотерапевт убежден, что челюстной блок возникает из-за попыток сдержать проявления эмоций (плач, крик, гнев), сжимая зубы.