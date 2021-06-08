В РФ за ношение новой футболки сборной Украины будут садить в тюрьму
В России болельщикам за ношение новой формы сборной Украины по футболу, на которой изображена карта нашей страны с оккупированным Крымом, может грозить тюремное заключение до пяти лет. Об этом заявил российский адвокат Игорь Бушманов, сообщает Деловая столица.
По его словам, ношение футболки с изображением украинского Крыма может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то оденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ", — пояснил Бушманов.
Он добавил, что фанатам
"не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ".
"В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения — к уголовной сроком до четырех лет... Если эти действия будут осуществлены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человеку может грозить уже пять лет лишения свободы", — добавил адвокат.