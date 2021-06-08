В РФ за ношение новой футболки сборной Украины пригрозили тюрьмой

В России болельщикам за ношение новой формы сборной Украины по футболу, на которой изображена карта нашей страны с оккупированным Крымом, может грозить тюремное заключение до пяти лет.﻿ Об этом заявил российский адвокат Игорь Бушманов, сообщает Деловая столица.

По его словам, ношение футболки с изображением украинского Крыма может быть расценено как "сепаратизм".

"Если кто-то оденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ" , — пояснил Бушманов.

Он добавил, что фанатам "не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ" .