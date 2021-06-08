Озвучен ущерб от экологических нарушений

Госэкоинспекция установила нарушений экологических требований на 67 миллионов гривень в первом квартале 2021 года, сообщает Экономическая правда.

"Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям", - отметил руководитель Госэкоинспекции Андрей Малеваный на форуме "Украина30. Экология".

По словам Малеваного, экологизация производства осуществляется только единичными предприятиями. За первые три месяца года инспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях, на одно предприятие в среднем приходится 4 факта нарушения природоохранного законодательства.

Для укрепления экологического контроля за промышленностью и стимулирования модернизации предприятий Госэкоинспекция проводит территориальную реформу, закупает новое оборудование.

Также инспекция сотрудничает с Национальным центром управления и испытания космических средств для получения спутниковых снимков для выявления незаконной добычи недр, засорение и тому подобное.

Малеваный назвал несколько проблем контроля, в частности мизерные штрафы за недопуски и загрязнения окружающей среды, для чего необходимо комплексное обновление законодательства.