Сезон отдыха в Хорватии начался с большими скидками на путевки

Отдых в Хорватии для украинцев в начале лета становится все доступнее. Правила въезда в страну остаются одними из самых простых в Европе: туристам достаточно подтвердить бронирование отеля или аренду апартаментов, сообщает РБК-Украина.

Также на днях в стране смягчили условия въезда: теперь отрицательный результат ПЦР-теста будет принят во внимание, если он сделан в течении 72 часов вместо 48. Пропуском будет служить также подтверждение о полностью завершенной вакцинации, сообщил посол Украины в Республике Хорватия Василий Кирилич.

Туры в Хорватию предлагают минимум 15 туроператоров с разными заявленными объемами перевозки.

Фото: Город Дубровник в Хорватии/фото pixabay.com

Что посмотреть в Хорватии во время отпуска: главные локации

Отдых в Хорватии летом – это море и чистейшие пляжи Адриатического моря. Однако туристы, отправляясь в эту страну с пакетными турами или самостоятельно, стараются посетить как можно больше красивых мест страны. Ведь в Хорватии красивейшая архитектура с красными крышами, много древних построек, живописнейшая природа.

Например, обязательно стоит увидеть Плитвицкие озера – это уникальная природная достопримечательность Хорватии, лесной заповедник с каскадом из 16 озер, соединенных водопадами. Во время посещения этого национального парка туристам можно ходить только по деревянным дорожкам, чтобы не нанести вред природе. Любители захватывающих дух видом выбирают экскурсии к бухте Завратница неподалеку от города Ябланац.

В списке архитектурных must visit - романтический средиземноморский город Шибеник с собором святого Иакова, исторический центр Загреба с колоритными старинными улочками. Или красивые города – Задар с римскими руинами и уникальной храмовой архитектурой, Карлобаг, Сплит.

Плитвицкие озера Фото: pixabay.com

В бывшем пиратском городе Омиш туристов кроме моря привлекает красивая река Цетина, уходящая в горы и каньон. В семи поселениях Каштела стоит погулять по улочкам со старинными замками вдоль побережья.

В этом году власти Хорватии решили больше развивать туризм на островах, где проще соблюдать правила безопасности во время пандемии. Всего в стране больше тысячи островов, но заселены только 47. Остальные необитаемы или считаются скалами.

Одни из самых популярных у туристов островов – Хвар с колоритной застройкой с красными крышами. Или остров Брач – с самым живописным пляжем в Хорватии – Златни Рат. Для семейного отдыха подходит остров Млет, а для активного и динамичного – остров Корчула.