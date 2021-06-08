5 способов построить здоровые кости

Создание здоровых костей чрезвычайно важно. Минералы содержатся в ваших костях в детстве, в подростковом возрасте и в раннем взрослом возрасте. Как только вы достигнете 30-летнего возраста, вы достигнете пика костной массы, сообщает Вивек Джоши.

Если в течение этого времени образуется недостаточно костной массы или потеря костной массы происходит в более позднем возрасте, у вас повышенный риск развития хрупких костей, которые легко ломаются. К счастью, многие привычки питания и образ жизни могут помочь вам построить крепкие кости и поддерживать их с возрастом.

Смотрите видео до конца и узнаете 5 лучших рекомендаций для крепких и здоровых костей вашего организма.