Суд принял решение по аресту счетов Укрзализныци

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление компании "Укрзалізниця" об обеспечении иска и остановил действие постановления Государственной исполнительной службы об аресте средств, сообщает Обозреватель.

Суд запретил "банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование денежных средств АО "Українська залізниця".﻿ Об этом говорится в заявлении об обеспечении иска.