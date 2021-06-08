В Украине создадут центр рынков капитала

Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию USAID.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль﻿ в Telegram.

Согласно документу, планируется создать в течение трех лет интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).