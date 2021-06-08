В Украине создадут центр рынков капитала
Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию USAID.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.
Согласно документу, планируется создать в течение трех лет интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).
"Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", - написал Шмыгаль.