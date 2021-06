В мире произошел масштабный сбой в работе СМИ и сервисов

В работе крупных мировых СМИ и сервисов наблюдаются сбои. В частности, перестали открываться Reddit, GitHub, Twitch, Spotify и Stack Overflow, сообщает Обозреватель.

Как информирует TechCrunch, были недоступны также сайты крупнейших мировых СМИ – The Guardian, The New York Times, BBC, CNN, Financial Times и другие.

Кроме того, не работал ряд стриминговых сервисов.

Многие сайты выдавали ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.

По всей видимости, сбои связаны с проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly.

Сейчас работа большинства сайтов уже восстановлена.

downdetector.ru

