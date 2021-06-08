В Запорожье родственники покойного напали на медиков

В Запорожье на улице Школьной мужчине стало плохо. Врачи "скорой помощи" пытались его спасти, но безрезультатно. Из-за того, что мужчина умер, родственники покойного ромской нациноальности напали на медиков, а потом устроили за ними погоню, сообщает Вести.

По информации правоохранителей, спасаясь от нападавших медики сели в гражданское авто и уехали, однако родственники покойного устроили за ними погоню.

"За несколько минут до этого - медики выезжают на вызов: “у мужчины проблемы с сердцем” . Вместе с пациентом в машину “скорой” села его супруга. По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце и женщину попросили выйти.

Пока медики пытались реанимировать мужчину, его жена начала обзванивать знакомых и родственников. Спустя несколько минут - к месту происшествия приехали десятки людей ромской национальности, которые пытались открыть двери реанимобиля и мешали работать врачам", - прокомментировали в полиции случившийся инцидент.

По словам правоохранителей, реанимационные действия проводились в течение 40 минут, но спасти мужчину не удалось.