Стало известно, когда Украина введет COVID-сертификаты

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что COVID-сертификаты запустят в Украине в течение 10-14 дней после того, как их введут в Евросоюзе, сообщает Корреспондент.

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить" , - сказал Немчинов.

Министр пояснил, что Европа значительно расширила требования к COVID-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.