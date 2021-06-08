Стало известно, когда Украина введет COVID-сертификаты
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что COVID-сертификаты запустят в Украине в течение 10-14 дней после того, как их введут в Евросоюзе, сообщает Корреспондент.
"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - сказал Немчинов.
Министр пояснил, что Европа значительно расширила требования к COVID-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.
"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС) меняют свои требования при утверждении его (COVID-сертификата)", - подытожил он.