ВР зарегистрировала законопроект о прекращении импорта белорусского электричества

В Верховной Раде 7 июня был зарегистрирован законопроект относительно запрета коммерческого перетока электрической энергии из Республики Беларусь (№5633). Документ предполагает внесение изменений в закон о рынке электрической энергии, сообщает UBR.

Текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента пока отсутствуют.

Авторами являются депутаты из разных фракций. Среди них – "Слуга народа", "Европейская солидарность" и группа "Довира".

Согласно данным Рады, проект передан на рассмотрение руководства.

Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решила временно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года. При этом глава регулятора Валерий Тарасюк не исключал продление запрета или полное прекращение поставок электричества путем принятия необходимых законов.

В то же время глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что такие ограничения никак не повлияют на украинский рынок.